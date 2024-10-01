Футболистам "Спартака" подарят iPhone последней модели за отказ от снюса

Футболисты костромского "Спартака" уже два года не могут избавиться от привычки употреблять снюс, некурительный табак. Владелец клуба Дмитрий Хотимский рассказывал журналистам, что каждые полгода спортсмены проходят полиграф и более половины игроков не проходят проверку на вопрос о наличии вредных привычек.

Тогда он решился на радикальный шаг. Хотимский пообещал игрокам своего клуба, что если они бросят вредную привычку и сдадут все тесты, то подарит им новенькие iPhone. Тут возмутились те, кто не употребляет снюс. В ответ им предложили убедить своих коллег по команде бросить табак, и тогда вообще весь клуб получит награду.

И вот недавно некоторые футболисты, употребляющие снюс, заявили, что бросили вредную привычку. Вот только пройти тест они пока не согласились, уточняет "Газета.ru".