Генконсульство России призвало туристов не возить сиротам дубайский шоколад

Генеральное консульство России в Дубае обратилось к соотечественникам с предупреждением, которое касается дубайского шоколада – сладости, которая в последнее время приобрела большую популярность. Это лакомство с начинкой, которая состоит из обжаренного в масле теста катаифи, а также фисташковой и (или) кунжутной пасты.

В своем Telegram-канале дипмиссия призвала не брать от незнакомых людей посылки в аэропортах ОАЭ на вылете в Россию с просьбой "передать гостинец детям-сиротам" в виде десятка коробок с дубайским шоколадом.

Отзывчивых россиян может ожидать "не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни", предупредили в генконсульстве. Там также напомнили, что транспортировка смартфонов, шоколада, бытовых приборов и прочих товаров "через чемоданы случайных пассажиров" в оптовых масштабах не является параллельным импортом.

Ранее сообщалось, что дубайский шоколад довел россиянку до скорой помощи. Попробовав лакомство, девушка почувствовала себя плохо: возник приступ удушья, кашель и зуд по всему телу, а веки отекли.

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие лакомства считаются самыми "безопасными" среди прочих и не приведут к формированию так называемой "сладкой зависимости".