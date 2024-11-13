Гарантии безопасности, которые киевский режим считает основными для себя в мирном процессе, — это членство в НАТО и поставка Западом вооружений. Об этом рассказали источники из числа украинских чиновников.

Как пишет The New York Times, территориальный вопрос для Украины "чрезвычайно важен, но это все еще второй вопрос". Первоочередной темой для обсуждения Киев считает гарантии безопасности.

Еще один важный момент, заявил собеседник издания, это будущая линия прекращения огня – она не должна мешать экономическому восстановлению Украины. Ключевым фактором также названа ширина демилитаризованной зоны.

Ранее источники рассказали, что руководство киевского режима устроило закрытые переговоры по территориальному вопросу — на Украине заговорили о возможной уступке России части территории, которую там продолжают считать своей, в обмен на гарантии безопасности, включая возможное присоединение к НАТО.

При этом секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отмечал, что Запад поставлен перед выбором: продолжать финансирование киевского режима, уничтожая украинское население, или признать сложившиеся реалии и начать договариваться.