"Ростех" решил доказать Кологривому, что летать на "Суперджете" безопасно

Все началось с того, что на днях появилась новость, в которой указан в деталях райдер скандально известного актера Никиты Кологривого. Среди прочего, в списке требований артиста значилось, что он не осуществляет перелеты на самолетах "Суперджет".

Госкорпорация "Ростех" быстро отреагировала на информацию и в своем официальном телеграм-канале предложила артисту провести экскурсию в в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), где ему планируют рассказать об истории отечественного авиастроения и помогут узнать, почему "Суперджет" считается одной из самых надежных "рабочих лошадок" гражданской авиации.

Кроме того, в "Ростехе" обратили внимание на ошибку в написании имени легендарного авиаконструктора.

"Сухой, а не Сухов. Запомните это имя: Павел Осипович Сухой", - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее телеграм-канал Baza утверждал, что Никита Кологривый, согласно своему райдеру, готов лететь на любом самолете, кроме "Суперджета". А еще требует, чтобы гримеры при работе с ним учитывали тип его кожи. Если на съемках присутствует много людей, то Кологривый требует для себя двух охранников.