Певец Ян Марти посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дал концерт перед военнослужащими, передает корреспондент агентство городских новостей "Москва".

"У нас сложилось очень хорошее впечатление, потому что все сделано для того, чтобы это проходило четко, слаженно и без лишней суеты. Мы начали с электронной регистрации, прошли по всем кабинетам, и я понял, что действительно все выстроено правильно, и людям очень комфортно здесь находиться. Я посмотрел, ребята сидят в комфортных условиях, когда необходимо подождать", – отметил артист.

Он также исполнил несколько своих песен и пожелал всем участникам СВО победы.

"Чувство гордости за наших пацанов, поэтому я преклоняю свое колено перед ребятами. Я хочу сказать, что победа за нами и это будет очень скоро. Да здравствует наша Россия", – сказал Марти.

Записаться на визит в пункт отбора, располагающегося по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, можно на портале mos.ru. Дополнительную консультацию можно получить на горячей линии 117 и через чат-бот в телеграме @MskContract_bot.