Музыканты отказались выступать с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева, говорят, бросила двух крупных заказчиков корпоративов, боясь попасть в скандал, но в результате все равно оказалась в центре шумихи. Якобы Примадонна боится, что видео с выступления кто-нибудь опубликует в Сети и оно распространится повсеместно, а потом люди будут судачить, что артистка обеднела и пошла снова выступать.

Более того, у Примадонны нет своего коллектива, а другие музыканты будто бы отказались с ней выступать из-за ее неоднозначного имиджа, передает телеграм-канал Mash.

Журналисты выяснили и райдер артистки. Как оказалось, Пугачева берет рекордно мало - "каких-то" 200 тысяч евро, но требует перелет бизнес-классом, охрану, автомобили Rolls-Royce или Maybach. При этом отмечается, что от корпоративов в России (даже за увеличенный в несколько раз гонорар) Примадонна отказалась.