ЕС торопится украсть российские активы, Марин Ле Пен грозит тюрьма: политические сводки четверга

Во Франции разбушевалась демократия - так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг Марин Ле Пен. Лидера партии "Национальное объединение" обвиняют в хищении средств Европарламента и требуют приговорить к пяти годам тюрьмы, а также лишению права избираться в органы власти на аналогичный срок. Она свою вину отрицает. Да и сам судебный процесс больше напоминает попытку устранить неудобного кандидата на пост президента страны. Ведь Ле Пен уже заявила о своем намерении баллотироваться в 2027 году.

Репортаж Евгении Проскурновой.