Шахназаров попросил Путина разобраться с замедлением YouTube

Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров после встречи с Владимиром Путиным рассказал, что российский лидер пообещал ему разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube.

"Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я говорю, ну, пакости-то, к сожалению, конечно, там есть, но, с другой стороны, их-то как раз все, кому надо и читают. И обходят это, и читают. А, строго говоря, для многих граждан, которые пользуются YouTube, посмотреть кино и вообще многие там это, это, это [испытывают сложности. - прим. ред.] Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю", - рассказал Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что глава государства открыт для разных тем.

К слову, в сентябре Кремль возобновил публикации на своём официальном YouTube-канале. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, несмотря на замедление работы платформы в России, это делается для лучшего донесения информации до западных зрителей