Зал "Зарядье" запустил проект с программами для семейной аудитории

Так, в начале декабря в рамках III Московского зимнего фестиваля "Зарядье" детей ждет симфонический спектакль "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны". А в начале января прозвучат симфоническая сказка Сергея Прокофьева "Петя и волк" и литературно-музыкальная композиция "Карнавал животных". Также репертуар представлен операми и концертами, основанными на классических литературных произведениях, входящих в школьную программу.

"Концерты для детей – важная составляющая репертуара Зала Зарядье. Для нас это большая ответственность за первое знакомство ребенка с невероятным миром классической музыки. Радость наблюдать искренние эмоции детей, которые увлечены происходящим на сцене", – поделился генеральный директор Московского концертного зала "Зарядье", художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра, дирижер Иван Рудин.

Напомним, что II Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдет в столице с 1 по 31 декабря. Выступят свыше 20 коллективов - оркестровых, хоровых и хореографических. Посетителей фестиваля ждет больше 30 концертов. Также горожане и туристы смогут увидеть оперные и балетные постановки. Прозвучат, в частности, Концерт №2 для фортепиано с оркестром и Симфония №1 "Зимние грезы" Чайковского.