Екатерина Андреева впервые прокомментировала конфуз во время прямого эфира

Несколько недель назад в Сети распространилось короткое видео, главной героиней которого стала известная ведущая Екатерина Андреева. Она читала текст, как вдруг неожиданно стул под ней предательски хрустнул, и женщина, резко провалившись, едва с него не упала. К счастью, Екатерина быстро схватилась за столешницу и, не моргнув глазом, продолжила работать.

Лишь сейчас в откровенном интервью Андреева высказалась о том конфузе во время прямого эфира. По ее словам, ведущих специально учат не терять невозмутимости ни при каких условиях. Она призналась, что кумиром для нее в этой профессии является Игорь Кириллов.

"Выходя в эфир, я всегда вспоминаю слова Игоря Леонидовича: "Что бы ни произошло, продолжай работать". Вот хоть пусть все крушится, работай! Стул упал, но я на полусогнутых ногах читала дальше текст. На мой взгляд, из этой не самой простой ситуации я вышла победителем, впрочем, как и всегда", - высказалась Екатерина Андреева в беседе с HELLO!