Почти 90% проектов НКО, получивших президентские гранты, успешно реализованы

На заседании координационного комитета по предоставлению президентских грантов подвели итоги реализации проектов, которые завершились в прошлом году.

Их более четырех тысяч. При этом 88% проектов признаны жюри успешно реализованными. Кроме того, среди лучших программ были отобраны 100 самых перспективных и полезных. Эти НКО получат преференции при подаче заявок на грантовый конкурс следующего года. Результаты опубликованы на портале оценка.гранты.рф.