Почти 90% проектов НКО, получивших президентские гранты, успешно реализованы

На заседании координационного комитета по предоставлению президентских грантов подвели итоги реализации проектов, которые завершились в прошлом году.
Их более четырех тысяч. При этом 88% проектов признаны жюри успешно реализованными. Кроме того, среди лучших программ были отобраны 100 самых перспективных и полезных. Эти НКО получат преференции при подаче заявок на грантовый конкурс следующего года. Результаты опубликованы на портале оценка.гранты.рф.
"Оценку прошли 4 тысячи проектов - это самые высокие цифры результативности за историю объединенного фонда президентских грантов. В целом если говорить про эти проекты - они оказали положительное влияние на жизни 3 миллионов 200 тысяч человек. Из которых 1 миллион 700 тысяч - люди, которые впервые что-то получили от этих проектных инициатив", - отметил Сергей Новиков, начальник управления президента по общественным проектам.