Безрукова у всех на глазах целуется с актером, который младше нее на 36 лет

После развода с Сергеем Безруковым, к которому ушла много лет назад от актера Игоря Ливанова, актриса Ирина Безрукова предпочитает свою личную жизнь напоказ не выставлять. А после того, как в 2015 году у нее умер единственный сын Андрей, артистка с головой погрузилась с работу. Ирина не только снимается в кино, но и играет в театре.

Так, в Московском Губернском театре Безрукова задействована в главной женской роли спектакля "Без вины виноватые", поставленного по пьесе Александра Островского режиссером Вероникой Вигг. Изюминкой постановки является то, что 59-летняя артистка в какой-то момент целует в губы своего 23-летнего партнера, актера Дмитрия Воркунова.

"Когда я репетировала эту роль, то даже предположить не могла, что мне придется на протяжении многих репетиций — а они длились три месяца — целовать артиста, который младше меня на 36 лет", - сообщила Безрукова.

Она рассказала, что Дмитрий Воркунов только поступил в труппу театра и сразу получил главную роль Григория Незнамова.

"Сразу отмечу, что Дима очень деликатный парень. Никаких дерзких или странных эмоций он не проявлял. Вел себя профессионально", - поделилась впечатлениями Ирина с "КП".