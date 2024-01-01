Названы лучшие работодатели России за 2024 год

В число платиновых лидеров вошли Сбер, МегаФон, Альфа-Банк, Авито и другие. Российские компании усиливают конкуренцию за сотрудников, предлагая программы well-being и повышая средние зарплаты. Так, оклады в компаниях рейтинга выросли на 24% и достигли порядка 165 400 рублей, передает Forbes.

Впрочем, зарплаты не единственный инструмент конкуренции за сотрудников. Имеет значение так называемый well-being — комплекс практик, охватывающих весь жизненный путь сотрудника: наем по стажировкам, разработка карьерного трека, вовлечение в корпоративные мероприятия и волонтерство, забота о психоэмоциональном здоровье, подготовка к выходу на пенсию и многие другие.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с председателем думского комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который запрещает работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Как поясняют авторы законодательной инициативы, на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком.

Также в случае принятия поправок работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Инициативой также предлагается повысить с полутора до трех лет возраст детей, чьи матери в случае невозможности выполнения прежней работы имеют право на перевод на другую работу с сохранением среднего заработка по прежней работе.