Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил имидж

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сбрил бороду впервые с момента прихода к власти. Об этом он сообщил сам, опубликовав соответствующее видео в своем официальном телеграм-канале. В ролике видно, как армянский лидер сначала появился перед камерой с бородой, а через мгновение предстал уже гладко выбритым, после чего подмигнул в камеру.

"Привет, седая борода", - по-армянски написал Пашинян.

Ранее политик заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком. Он подчеркнул, что коньяк является нематериальной ценностью Франции, а потому "не бывает так, что мы говорим армянский коньяк". Пашинян потребовал, чтобы на смену привычного с советских времен словосочетания "армянский коньяк" пришло название "армянское бренди". По словам премьер-министра, так должны именовать отечественную алкогольную продукцию даже в армянских семьях.