Башаров отреагировал на новость про побег дочери из-за его пьянства

На днях ряд СМИ распространил информацию, будто в Сети появились записи 20-летней дочери Марата Башарова Амели, которая жаловалась на "бухого батю" и сообщила, что сбежала от него. Никаких доказательств того, что записи действительно принадлежат единственной наследнице популярного актера, не приводилось.

Тем не менее репортеры решили прояснить ситуацию и обратились за комментарием к самому Марату Башарову. Тот был категоричен.

"Это все фейк и желтуха! Моя дочь со мной и никуда не бежала! Сейчас мы вернулись с ней с гастролей с новым спектаклем", - заявил популярный артист Super.

Напомним, что у Марата Башарова действительно были проблемы с алкоголем. Об этом несколько лет назад говорила даже тренер Татьяна Тарасова, которая жюрила очередной сезон шоу "Ледниковый период", где и блистал актер. Позднее артист публично повинился за свое недопустимое поведение.

Так, жене Екатерине Архаровой Башаров будучи в состоянии алкогольного опьянения сломал нос. Поднял актер руку и на следующую жену Елизавету Шевыркову, которая в итоге попала в больницу.