Ракетный комплекс "Оса-АКМ" на красноармейском направлении выпускает снаряд по одной из самых сложных для поражения целей – барражирующему боеприпасу. На вооружении у ВСУ эти бомбы благодаря американской военной поддержке.

ВСУ выдавливают с приграничных с Курской областью территорий и с земли, и с воздуха. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России за один только боевой вылет уничтожил больше сотни боевиков и десятки единиц украинской бронированной техники.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": "Подразделениям группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям 113-й, 120-й бригад теробороны ВСУ и 5-го отряда погранслужбы Украины в районах Ут, Вильче, Краснокутска, Одноробовки и Липцев. Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, три автомобиля и две 122-миллиметровые гаубицы Д30. Уничтожен цех по производству БПЛА".

На земле в этот момент радикалов ВСУ вытесняют с помощью массивных артобстрелов. По целям работают наши расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д30 группировки войск "Север". Российские бойцы создают огневой заслон и не только не дают врагу подступить к границе, но и уничтожают их опорные пункты с боезапасами. А обнаружить противника помогают дроны разведчики. С воздуха артиллеристы еще и корректируют огонь. От получения координат до выстрела проходит не более двух минут.

На южнодонецком направлении в лесополосе закрепились снайперы группировки войск "Восток". На задание выходят группами по два-три человека. Заранее изучают местность и прокладывают маршрут. Большую часть пути идут пешком, а зачастую и ползком. Но к врагу удается подойти на расстояние километра. Вычислить их боевикам не удается. Даже с помощью тепловизоров. От такого рода технических средств снайперов защищают специальные маскирующие халаты.

В засаде, ожидая цель, снайперы могут провести несколько суток. Однако всего лишь один их выстрел может перевернуть ход целого сражения. На мушке у таких невидимых бойцов офицеры ВСУ, пулеметчики, гранатометчики и другие стратегически важные цели.

Боевики меняют позиции и подтягивают резервы чаще всего по ночам. Однако их планы срывают залпами российских реактивных установок. Причем работают такие расчеты не только фугасными снарядами. Но еще и специальными, которые при разрыве дистанционно минируют территорию. И националисты оказываются в огненном кольце.