Цены на молоко в России снова изменились

Производители молочной продукции вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения проверки, инициированной генпрокурором Игорем Красновым на фоне сообщений о повышении его стоимости производителями.

"Установлено, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации. До завершения проверки переработчики продукции АО "Вимм-Дилль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня", - сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила разрешить заключение соглашений о стабилизации цен на все товары. В ФАС пояснили, что в случае корректировки соответствующего постановления правительства соглашения о стабилизации цен можно будет заключать не только по социально значимым продуктам, но по любым продовольственным и непродовольственным товарам. При этом в службе подчеркнули, что участие бизнеса в этих соглашениях по-прежнему останется добровольным.