"Тот случай, когда сносит башню, и тебе вообще по фигам": Агата Муцениеце сообщила о свадьбе

Агата Муцениеце стала новой гостьей подкаста Red Flag, в котором откровенно заявила, что никогда не мечтала выйти замуж. Она объяснила, что у нее не было задачи сыграть свадьбу, у нее вообще был другой план на жизнь. Актриса не исключает, что такое мнение у нее сложилось в связи с тем, что она росла в Европе. А когда 19-летняя Агата приехала в Россию, то очень удивилась.

"Здесь женщины какие-то сумасшедшие в этом плане. Все хотят замуж как ненормальные. Я думаю: "Вы больные? Зачем? Что вы хотите там? Стирать чужие носки?" - задалась риторическими вопросами Муцениеце.

Она планировала, что "если так получится", выйти замуж к 40 годам, а в 45 родить ребенка благодаря суррогатной матери. Однако все изменилось, когда артистка встретила Павла Прилучного. Это случилось на съемках мистического сериала "Закрытая школа".

"Это был тот случай, когда сносит башню, и тебе вообще по фигам. Именно поэтому я вышла за него замуж. Вот мне настолько снесло крышу, что я была готова пойти замуж, родить детей, всё, что хотите. Там никакая подруга не могла мне ничего сказать. Я говорила им, что не надо высказывать мне свое мнение", - рассказала о свадьбе Агата.

Влюбленные оформили отношения, у них родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Агата и Павел считались одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе, однако в какой-то момент их отношения настолько испортились, что актеры оформили развод. Сейчас артисты через суд решают, с кем должны жить их дети.