Молодая жена призналась, что стыдилась большой разницы в возрасте с Ширвиндтом

Михаил Ширвиндт и Анастасия Пономарева познакомились на телевидении, когда тот вел программу "Хочу знать" на Первом канале, а она прошла путь от стажера до редактора в компании, выпускающей передачу. Оба понравились друг другу, но не решались рассказать о своих чувствах из-за большой разницы в возрасте - 32 года. А когда влюбленные все же сошлись, им пришлось противостоять неприятию близкого окружения, ведь против их пары были не только родители Анастасии, но и взрослые дети Михаила от предыдущих браков.

"Я в буквальном смысле сходила с ума, находясь в тотальной зависимости от окружающих и их мнения. В мою личную жизнь лезли все… В конце концов, каждый раз, когда кто-то смотрел на нас с Михаилом и спрашивал: "А это ваш папа?", я буквально захлебывалась в волне стыда и изводила себя вопросом — разве мы им всем мешаем? 30 лет разницы в возрасте превращаются в 300, когда понимаешь, что придется противостоять и бороться, бороться и противостоять. Даже родной маме. Даже родным детям", - говорила Анастасия.

И все же любовь победила. В 2019 году в молодая супруга родила Михаилу Ширвиндту сына Мишу. Анастасия не скрывает, что в семейной жизни не все гладко бывает, случаются и сложности. Однако, по ее мнению, главное - оставаться людьми, и дело тут не в разнице в возрасте.