Финляндия отказалась открывать границу с Россией: "Нет предпосылок"

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что ее ведомство постоянно оценивает ситуацию на границе с Россией и пока не видит предпосылок для открытия границы. По ее словам, в настоящее время "нет предпосылок" для открытия границы, передает "Интерфакс".

Ранее в местной прессе прошла информация, что в качестве эксперимента в любой момент без предварительных сообщений может открыться один из КПП на границе с Россией. Причем отмечалось, что это случится, скорее всего, зимой, когда из-за холодов снизится приток мигрантов из третьих стран. Однако Рантанен опровергла эти данные. Она подчеркнула, что подобные решения не зависят от погоды и времени года.

При этом Мари Рантанен отметила, что пограничная охрана продолжает сотрудничество с российскими коллегами относительно практических и повседневных аспектов границы, "одна из встреч пройдет еще в этом году".

Ранее профессор Хельсинкского университета, геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что большой ошибкой было настраивать Финляндию против России и принимать страну в НАТО. эксперт подчеркнул: "военизировать" Финляндию против России посредством вступления в НАТО и подписания оборонного соглашения с США – самое ужасное геополитическое решение в Европе со времен раздела Германии в 1945 году. Кроме того, Малинен призвал вывести с территории Финляндии всех американских солдат. А также убрать из страны американские военные базы.