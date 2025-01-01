Заявлено о новом большом пакете санкций ЕС против России

Страны Евросоюза планируют согласовать масштабный санкционный пакет против России и принять его в начале 2025 года, когда председательство в ЕС перейдет от Венгрии к Польше. Он может быть представлен уже в январе с целью его принятия к символической дате - 24 февраля. Предполагается, что туда могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары, передает "Интерфакс".

Впрочем, якобы идет работа и над менее большим пакетом санкций против России, который, вероятнее всего, будет обнародован уже в конце года. По некоторым данным, санкции будут направлены против перевозящих российскую нефть танкеров.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что коллективный Запад предпринял попытку отлучить нашу страну от мировой экономической и политической систем, введя санкции, но они не возымели эффекта. При этом Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага.

Меж тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны, мечтавшие своими рестрикциями Россию и Белоруссию "то ли на колени поставить, то ли прижать, наклонить", не сумели добиться этой цели.