В США разгорелся скандал из-за усыпленной белки

Вся их демократия стоит на бюрократии! В Америке причиной разворота избирателей в сторону Трампа назвали убийство. Популярную белку по кличке Арахис, у которой было 600 тысяч подписчиков в соцсети, чиновники приговорили к смертной казни.

Бельчонка, который угодил под машину, ещё семь лет назад подобрал и выходил добрый американец по имени Марк Лонго. Хотел на свободу отпустить, но тот вернулся и стал практически членом семьи, получил имя Арахис. В соцсетях сделался звездой - 600 тысяч подписчиков. Бдительные соседи писали жалобы в департамент окружающей среды штата Нью-Йорк - почему животное проживает без документов? А если бешенство? Чиновники из департамента исполнили свой долг.

Арахиса изъяли у владельца и решили усыпить. Подписчики были в гневе, но закон есть закон. Самое интересное случилось позднее. Тесты показали, что никакого бешенства у белки не было.

Дело приобрело политический резонанс. Масла в огонь подлил сам Илон Маск в своей соцсети: "Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это ненормально! Голосуйте за Арахиса!"

Сын Дональда Трампа обвинил Демократическую партию в том, что политики занимаются уничтожением домашних белок, вместо того чтобы сосредоточиться на борьбе с незаконной миграцией в США. Кто пойдёт за такими? Перед пресс-конференцией Камалы Харрис на сцену выбежала белка. Все поняли - дух убитого Арахиса пришёл мстить.

Тут же вспомнили историю десятилетней давности, когда в зоопарке датской столицы убили совершенно здорового полуторагодовалого жирафа Мариуса. Чтобы не допустить скрещивания животных в пределах одной популяции. Мариуса убили, приставив к голове строительный пистолет, а мясо скормили львам. На казнь пригласили родителей с детьми. Чтобы учились разумному, доброму, вечному. Новость широко освещалась прессой.

Если это демократия, закон и порядок, то у них в действительности всё не так, как на самом деле.