Политолог Суслов: Победа Трампа усиливает правопулистские партии в Европе

Как, вероятнее всего, будут строиться отношения Дональда Трампа и нынешних лидеров европейских стран? Каких изменений в их внешней политике будет добиваться Вашингтон? И связано ли преследование Марин Ле Пен во Франции и давление на "Альтернативу для Германии" с тем, что власти боятся усиления правой оппозиции на фоне победы Трампа?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Европейцы понимают, что с приходом Трампа, с его победой жизнь для европейских обанкротившихся мейнстримных элит станет еще хуже и сложнее. Победа Трампа усиливает правопулистские партии в Европе", - отметил он.

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