Информация о ходе СВО. Российские военные улучшили положение по переднему краю на нескольких направлениях. Подразделения группировки войск "Центр", продолжая наступление вглубь обороны противника, освободили населенный пункт Вознесенка.

На Донецком направлении в ходе подружки штурмовых подразделений артиллеристы накрыли огнем из "Градов" замаскированные позиции противника и склад с боеприпасами. Точность залпа подтвердили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени.

После выполнения поставленной задачи экипажи РСЗО оперативно меняют позицию и готовятся нанести удар по вновь выявленным целям.