В Париже вспыхнула массовая драка перед матчем между сборными Франции и Израиля

Со свистом и кулаками — так в Париже начался футбольный матч между сборными Франции и Израиля. Массовая драка вспыхнула во время исполнения гимна еврейского государства.

В кулачном бою, который продолжался несколько минут, участвовали около 50 человек. Часть израильтян попыталась перебежать на другую сторону трибуны, где сидели болельщики без отличительных знаков.

В конфликт вмешалась полиция - специально для охраны матча собрали отряд из четырёх тысяч правоохранителей. Шумно было и около стадиона - под стенами спорткомплекса собрались несколько сотен пропалестинских сторонников. Все они осудили Францию за проведение игры и поддержку Израиля. Завершилась игра в нулевую ничью.