ПВО сбила за ночь более полусотни дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима устроить теракты на территории российских регионов. За ночь уничтожено более полусотни украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО перехватили 36 дронов ВСУ над территорией Краснодарского края. Над акваторией Азовского моря сбито десять беспилотных летательных аппаратов. Три БПЛА сбито над территорией Республики Крым, еще два – над Белгородской областью.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что над территорией Кубани перехвачено несколько десятков беспилотников самолетного типа. Обломки дронов упали на территории 4 домовладений в Крымске и повредили 2 дома в Красноармейском районе. Пострадавших нет.