Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в четверг, 14 ноября, что собирается представить новый план для Украины — он, в отличие от предыдущего "плана победы", будет касаться внутренней жизни страны.

Как рассказал политик в вечернем видеообращении к украинской нации, "план стойкости" будет содержать "в общей сложности 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе".

Зеленский заявил, что в новый план войдут пункты о безопасности, энергетике и вооружениях, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос возобновления российско-украинских переговоров для дипломатического урегулирования конфликта находится не в компетенции главы киевского режима Владимира Зеленского. Дипломат подчеркнул, что "ясно, что решать это будет не Зеленский".

Источники отмечали, что если президентские выборы в Украине состоятся в ближайшее время, глава киевского режима Владимир Зеленский может проиграть во втором туре экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит участвовать в выборах.