Globalcheck: YouTube возобновил работу в России без ограничений

Видеохостинг YouTube возобновил работу в России без ограничений у всех операторов сотовой сети. Такие данные приводит в пятницу, 15 ноября, сервис Globalcheck, который ведет мониторинг блокировок и доступности интернет-ресурсов.

По информации платформы, YouTube работает без ограничений при использовании мобильного интернета у всех операторов сотовой связи, хотя многие пользователи жалуются, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при попытках входа через WiFi, отмечает РИА Новости.

В сентябре член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заверил, что вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube в России не рассматривается. Политик подчеркивал, что замедление YouTube — это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google.

В августе депутат Госдумы Алексей Диденко утверждал, что, кроме YouTube, в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS. Он призвал предпринимателей и ученых поступить так, как уже сделали госслужащие — начать пользоваться другими платформами и операционными системами.