Аномально теплое воскресенье пообещали синоптики жителям столицы

Воскресенье 17 ноября станет самым теплым днем за неделю. Температура воздуха превысит норму на пять градусов: даже ночью столбики термометров не опустятся ниже 2-4 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем в воскресенье, по данным метеоролога, в Москве и области термометры покажут 5-7 градусов выше ноля. Местами возможен небольшой дождь, приводит прогноз эксперта ТАСС.

Температура в столице начнет повышаться в пятницу, днем ожидается 1-3 градуса тепла. В субботу потеплеет до плюс пяти, погода будет облачной, усилится ветер. Снег может выпасть, но растает через несколько часов.