"Хорошо пошла": Выброшенную на берег косатку на Камчатке спасли

Вынесенная на берег Камчатки косатка вернулась в Охотское море.

МЧС России опубликовало видео спуска животного в воду. Спасатели опустили в воду сети с косаткой на глубину, где животное смогло свободно двигаться.

"Косатка в море! Низкий поклон волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района. Спасибо", - сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Молодая самка косатки попала в плен лимана рядом с селом Устьевое накануне. Сотрудники при помощи спецтехники переместили животное ближе к воде, чтобы с началом прилива оно могло уплыть в открытое море.