ЦБ отозвал лицензию у банка БКФ

Банк России приказом от 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк Корпоративного Финансирования" (БКФ) и аннулировал его лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, банк БКФ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Кроме того, кредитно-финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов кредитная организация занимала 230-е место в банковской системе Российской Федерации. В банке назначат временную администрацию. Банк БКФ является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в пределах 1,4 миллиона рублей.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в целом финансовая система России находится в здоровом состоянии, а российские банки демонстрируют устойчивость и продолжают стабильно работать вопреки рестрикциям Запада.

Вместе с тем российский бизнес жаловался на ограничение операций со стороны банков ОАЭ. Они из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физическим лицам счета.