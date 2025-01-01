В Совфеде напомнили важное условие выхода на пенсию в 2025 году

Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц. Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказала сенатор Ольга Епифанова.

Как напомнила политик, в 2024 году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК — соответственно, показатель к следующему году вырастет на 1,8, сообщает РИА Новости.

Максимум ИПК, который можно набрать за один год, составляет 10 единиц. Коэффициенты начисляются за каждый год работы или иной деятельности (например, уход за детьми) на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели платят взносы в Социальный фонд.

Ранее эксперты рассказали, что программа долгосрочных сбережений (ПДС) поможет россиянам в формировании финансовой подушки безопасности или получении прибавки к будущей пенсии, причем государство добавит половину этого дохода.

В ПФР рассказали, что россияне, проживающие в сельской местности, смогут получить надбавку в размере 25% к своей пенсии. Для этого необходимо иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать в сельской местности, а также нигде не работать. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в отделения фонда не обязательно.