Разведка обнаружила иностранных наемников в районе Купянска

Иностранных наемников обнаружила российская разведка в районе Купянска в Харьковской области. Зафиксированы интенсивные радиопереговоры на английском, польском и других иностранных языках, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Ранее стало известно, что иностранных наемников лишили возможности досрочно расторгать контракт с ВСУ. Теперь Киев предлагает иностранцам соглашение на службу в украинской армии на полгода без возможности расторжения.

Марочко рассказал, что зафиксированы переговоры наемников как в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, так и в тылу. По словам эксперта, большая часть переговоров - на военную тематику, иностранцы используют переговорную таблицу, передает ТАСС.