Российские войска завершают разгром подразделений неонацистов в пригородах Курахова. Бойцы Южной группировки сообщают, что противник оставляет позиции, бросает технику из-за нехватки снарядов и низкого морального духа. А наши мотострелки и десантники только наращивают темп наступления, сжигая натовскую технику и освобождая населённые пункты.

Залпы реактивных установок сносят опорные пункты ВСУ между поселками Дальний и Успеновка. Их разделяют всего 6 километров. И именно этот отрезок сегодня под ураганным огнем российских батарей, дивизионов и ударных беспилотников.

Как только этот 6-километровый участок будет взят под огневой контроль, вся группировка ВСУ южнее Курахово окажется в полном окружении. Говорят, националисты, пока еще есть время, бегут через узкую горловину целыми подразделениями. Это значит, что как минимум семь деревень, которые оказались в этом "котле", в ближайшие дни будут освобождены.

На подвесах – полный боекомплект. Вертушка набирает высоту. Сегодня у российских экипажей - день охоты на места дислокации ВСУ сразу в трех районах.

Вот удар по казарме в поселке Сухие Ялы, это юг Донецкой республики. Еще один – по базе ВСУ в Запорожье. А это Дзержинск. Разведчики, которые наблюдали за точностью попадания, сделали для сравнения два снимка. Слева – это место, где у ВСУ находился пункт управления спутниковой системой "Старлинк". Справа – то, что от него осталось.

С дрона наши бойцы наблюдают за вылетом звена штурмовиков на Курахово. И вот – крайне важная деталь, которая заставляет Киев и западных спонсоров локти кусать. Самолеты атакуют позиции ВСУ прямой наводкой. То есть почти в упор. Это значит на переднем крае у националистов не осталось боеспособных систем ПВО. Разве что ручные "Стингеры". Но от них можно отмахнуться тепловыми ловушками.

Изъянами в воздушной обороне успешно пользуются и расчеты беспилотников. Вот навели и уничтожили "Ланцетом" танк противника. На этих кадрах прицельный удар под башню получил "Леопард". Еще одну машину, хорошо знакомую, еще советского производства Т-72, удалось взять на буксир и оттащить в тыл.

В Курском приграничье на освобожденных территориях саперы обезвреживают найденные мины и снаряды. Наряд уничтожил так называемые "колокольчики". Проще говоря, кассетные боеприпасы размером с ручную гранату. В грунте они почти не заметны. Но чуть тронь - и сразу взорвется. Поэтому бойцы осторожно прощупывают каждый метр. Что бы не осталось ни одного фугаса. На грунтовке рядом с полем уже стоят в ожидании тракторы. Как только разминирование закончится, фермеры выведут технику в поле. Осень в этом году поздняя. Еще успеют собрать картофель.