Новый крупный скандал в Канаде. Власти отказываются разглашать имена нацистов, осевших в стране, из-за опасений навредить Украине. Как сообщило издание Globe and Mail, в списках - около 900 предполагаемых военных преступников, которые прибыли в Канаду после Второй мировой.

Несколько министерств рекомендовали не публиковать информацию о них, чтобы не навредить украинской пропаганде, которая открыто восхваляет идеологию неонацизма. Также отказ связан с угрозами безопасности для выживших ветеранов СС.

Напомним, в сентябре прошлого года в парламенте Канады чествовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Гуньку. В годы Второй мировой войны он служил в дивизии СС "Галичина". Военного преступника, убийцу советских граждан представили как борца за независимость Украины против СССР.

На этом же заседании выступал Владимир Зеленский, аплодировал нацисту вместе со всеми. Позднее спикер Палаты общин Энтони Рота принёс извинения и ушёл в отставку. Оправдывался и канадский премьер Джастин Трюдо. В августе этого года прокуратура России добилась включения ветерана СС в базу "Интерпола". К розыску подключились 15 стран.