Собянин: Более 250 тыс. жителей столицы посетили мультиформатное пространство "Молодежь Москвы"

Обсудить идеи, сделать качественный контент для блога и провести мероприятие. В столице работает бесплатное мультиформатное пространство "Молодёжь Москвы", которое было открыто два года назад.

И, как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, пространство пользуется большой популярностью - за это время его посетили свыше 250 тысяч человек.

Это отличное место для проведения мастер-классов, конкурсов, стендап-концертов и репетиций. В настоящее время там действует семь площадок. В их числе: кулинарная и медиа студии, зал для мероприятий, помещение для тренировок и танцев.

Также есть переговорная, коворкинг и контент-ферма. Желающие могут забронировать помещение под свои задачи на городском портале "Молодёжь Москвы".