Стартовал допнабор участников для президентской программы "Время героев"

Сегодня стартовал дополнительный набор участников для президентской программы "Время героев". Об этом было объявлено по итогам заседания общественного совета.

Напомним, кадровый проект, реализуемый по инициативе Владимира Путина, предназначен для обучения отличившихся на СВО бойцов навыкам управленческой работы. Все слушатели проходят стажировку, после которой многие получают серьезные назначения.

Наставниками в процессе обучения выступают заместители председателя правительства и руководители администрации президента, министры, губернаторы, руководители корпораций. По результатам первого потока на высокие государственные посты назначены 12 выпускников программы. И вот теперь еще одна возможность - стать участником программы, получить уникальный опыт и знания.

"Кто может туда попасть? Прежде всего, те, кто показал очень хорошие результаты в первой волне набора, но не смог попасть в число тех 83-х участников, которые сейчас эту программу проходят. Те, кто прошел тестирование, и это тестирование тоже показало хорошие результаты. Кроме того, есть возможность дополнительно подать заявку тем, кто по каким-то причинам не смог сделать это раньше. И можно это сделать с 15 ноября по 15 января", - рассказал Алексей Комиссаров