В Москве рассказали о регистрации на Национальную технологическую олимпиаду

Свыше 200 тысяч школьников и студентов стали участниками юбилейного десятого сезона Национальной технологической олимпиады, входящей в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Итоги регистрации подвели в Москве.

Это самые масштабные в стране командные инженерные соревнования, заявки на участие поступали со всех регионов и ряда зарубежных государств. Соревнования проводятся по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта, беспилотной авиации и робототехники - до космической инженерии и разработки компьютерных игр. Профили разработаны совместно с ведущими компаниями и вузами страны.