Урожай риса в Приморье превысил ожидаемые показатели

Ножи комбайна опускаются в золотистое от солнца поле и один за другим срезают колоски. Аграрии убирают одну из ключевых в Приморье культур - рис.

"По популярности рис, наверное, сейчас занимает 3 место, после того, как сместил зерновые - такие как пшеница, овес, ячмень, которые уходят на другой план из-за того, что сильно изменились климатические условия края, в августе дожди постоянные", - рассказал Геннадий Райц, заместитель директора сельскохозяйственного предприятия.

Рис, как известно, любит влагу и растет в воде. Поэтому и не все сельхозземли для него подойдут. В Приморье же вокруг озера Ханка еще десятилетия назад построили оросительные системы. Сейчас их восстанавливают и получают качественный урожай.

"Зерно должно быть не щуплое, не пустое, полное, забитое, вот основные параметры. Просто, бывает, попадается щуплое, там нет внутри риса. Но в нашем случае у нас все хорошо", - отметил Геннадий Райц.

Край входит в тройку регионов России по объемам выращивания риса. И с каждым сезоном посевные площади увеличивают. Здесь, например, в Хорольском округе в прошлом году засеяли тысячу гектаров, в этом — более двух тысяч.

В конце августа воду в рисовых чеках сливают, несколько недель культура еще дозревает в сухих полях. На момент уборки влажность зерна должна составлять не более 30 процентов. Как только специалисты получают эти показатели, начинается сбор урожая.

И уже во время уборки нужна сухая погода. Поэтому аграрии ловят солнечные деньки. Мокрый рис собирать нельзя. А комбайны хоть и переобувают в гусеницы, чтобы легче ехать по сырой земле, но процесс идет быстрее, когда колоски смотрят вверх, а не прибиты дождем к земле.

Собранное зерно просушивают, очищают, затем шлифуют. В Приморье выращивают самый востребованный на рынке сорт риса - круглозерный. Отсюда он расходится на прилавки магазинов почти по всей стране.

"На выходе у нас получается рис первого сорта, видите, какой он идеальный. Нет ни мелованного риса, чистенький. Прозрачный", - рассказал Геннадий Райц.

Урожай риса в этом году даже превысил ожидаемые показатели, говорят сельхозпроизводители. По остальным культурам еще рано подводить итоги. Впереди у аграриев уборка сои и кукурузы.