Возросло число пострадавших в результате массового отравления в Чувашии

Гастроэнтерит – такой предварительный диагноз поставили врачи пострадавшим в результате массового отравления в школе города Новочебоксарска Чувашской Республики. К медикам обратились 19 школьников и один взрослый, пишут "Известия".

Как сообщили источники издания, трое детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще 16 школьников и взрослого отправили на амбулаторное лечение.

Ранее стало известно, что с 1 сентября массовые отравления детей в образовательных учреждениях зафиксированы минимум в шести регионах. Родители чаще всего жалуются на плохую организацию питания, некачественную еду и однообразное меню.