Мэр Самары ушла в отставку

Мэр Самары Елена Лапушкина решила сложить полномочия по собственному желанию. Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает "Интерфакс", временно обязанности главы города будет исполнять первый заместитель мэра Самары Иван Носков.

Ранее глава государства Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в руководстве регионов. В частности, президент назначил участника спецоперации и экс-мэра Краснодара Евгения Первышова врио главы Тамбовской области.

Бывший глава Коми Владимир Уйба назначен первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России, а республику возглавил Ростислав Гольдштейн, прежде занимавший должность губернатора Еврейской автономной области.