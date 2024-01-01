Минэнерго предложило запретить майнинг в нескольких регионах

Министерство энергетики России предложило запретить работу майнеров криптовалют в ряде регионов с декабря 2024 года. Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказали в аппарате вице-премьера Александра Новака, курирующего в правительстве топливно-энергетический сектор.

Как уточнили в аппарате Новака, "есть предложение от Минэнерго, будем рассматривать на правкомиссии 18 ноября".

При этом субъекты Российской Федерации, в которой предлагается запретить майнинг, не названы, сообщает ТАСС.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, который позволил легализовать в стране майнинг криптовалют. Делать это разрешат российским юрлицам и ИП, включенным в реестр Минцифры. Без этого статуса и внесения в реестр заниматься майнингом можно, только если не превышать установленные лимиты энергопотребления.

До того министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркивал, что "все склонны к пониманию того, что это тенденция времени, и рано или поздно, в том или ином формате это будет осуществляться".