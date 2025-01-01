В Москве завершили сезон проката велосипедов и электросамокатов

Департамент транспорта 15 ноября объявил о завершении сезона аренды электросамокатов в Москве.

В столицу пришла стабильная минусовая температура, поэтому было принято завершить сезон проката, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Весь прокатный транспорт уже начали отвозить в сервисные центры для подготовки к сезону в 2025 году. Те велосипеды и самокаты, которые еще не успели забрать, взять в аренду уже нельзя.

В этом сезоне горожане совершили на них более 73 миллионов поездок. Большинство арендовали велосипеды и электросамокаты с транспортной целью.