ФСБ задержала подростка за попытку диверсии на Транссибе

Попытку диверсии на Транссибирской магистрали пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со Следственным комитетом России. В Кировской области задержан 16-летний подросток, который планировал поджечь два шкафа автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, гражданин России 2008 года рождения действовал по заданию украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он собирался устроить поджог, результатом которого стала бы техногенная катастрофа - столкновение или сход поездов с рельсов.

У задержанного изъяты компоненты для самодельных зажигательных устройств. Также в мессенджере Telegram обнаружена переписка с украинскими спецслужбами. Жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать благодаря оперативной работе правоохранительных органов, передает ТВЦ.