Новоизбранный президент США Дональд Трамп выступил на мероприятии института политики "Америка прежде всего", где заявил, что конфликту на Украине пора положить конец.

Как подчеркнул американский политик, он и его команда планируют заняться урегулированием самых заметных мировых конфликтов — ближневосточного и украинского.

Трамп пообещал, что "мы будем работать над Ближним Востоком", а также "будем очень усердно работать над Россией и Украиной". По словам политика, настало время положить конфликтам конец — России и Украине пора остановиться", сообщает Reuters.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос возобновления российско-украинских переговоров для дипломатического урегулирования конфликта находится не в компетенции главы киевского режима Владимира Зеленского. Как подчеркнул дипломат, "ясно, что решать это будет не Зеленский".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте тем временем заявил, что союзникам необходимо еще увеличить помощь киевскому режиму, чтобы "изменить траекторию конфликта".