Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не может активно действовать в связи с убийствами киевским режимом российских журналистов. Такое признание сделал представитель УВКПЧ Рено де Виллен.

По словам де Виллена, Москва якобы "не предоставляет доступ" в регионы, где были совершены преступления, "поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу", сообщает РИА Новости.

В сентябре Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Мужчина по заданию украинских спецслужб устроил подрыв машины Прилепина. Писатель получил тяжелые ранения, но остался жив, а его водитель погиб.

В августе исполнилось два года с момента гибели военкора и политолога Дарьи Дугиной — ее подорвали в Одинцовском районе Подмосковья на глазах у ее отца, публициста и философа Александра Дугина. Есть версия, что целью СБУ мог быть именно он.