Помощник военкома отправлял "мертвые души" на СВО

В Санкт-Петербурге задержали помощника военкома и его жену по подозрению в том, что они устраивали на работу мертвые души, а затем отправляли их на службу по контракту.

51-летний мужчина и его 38-летняя супруга фиктивно трудоустраивали в энергосбытовую компанию граждан через работающую там 41-летнюю сотрудницу отдела кадров. После этого от лица несуществующих людей заключались контракты с Минобороны о прохождении военной службы и участии в СВО.

"Работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти денежные средства злоумышленники присваивали", - рассказали в региональном главке МВД.

Ущерб от действий военкомов превысил один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.