Подоляк объяснил, почему Киев не пытается создать ядерное оружие

Украинские власти в вопросе создания ядерной бомбы останавливает то, что оно не гарантирует улучшения ситуации на фронте. С таким заявлением выступил в четверг, 14 ноября, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам украинского чиновник, "если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это".

Однако "это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта", цитирует Подоялка "РБК-Украина".

Ранее в Кремле прокомментировали слова президента России Владимира Путина о том, что ядерная триада надежно гарантирует суверенитет и безопасность, хотя наше государство не намерено втягиваться в гонку вооружений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может применить самое опасное оружие в случае столкновения с войсками НАТО на Украине. При этом он отметил, что Москва не станет использовать тактическое ядерное оружие, расположенное на территории Белоруссии, без его личного одобрения.