Задержанный в центре Якутска табун лошадей отогнали на штрафстоянку

Владельца лошадей, замеченных 14 ноября в центре Якутска, привлекут к административной ответственности. Табун из девяти скакунов отправили на штрафстоянку, сообщили власти города.

Как заявила городская администрация в Telegram, девять лошадей обнаружили специалисты по отлову безнадзорных сельскохозяйственных животных. В сети появилось видео, на котором табун проносится по центральной улице Якутска.

По данным властей, лошадей поместят в пункт передержки безнадзорных животных. Владельца удалось установить, его привлекут к административной ответственности. Животных ему вернут после того, как он возместит все понесенные администрацией расходы.