Консервы, овощи и фрукты: что еще отправляют участники ярмарок Москвы бойцам СВО

В Москве новые участники ярмарок выходного дня продолжают поддерживать участников специальной военной операции (СВО).

По итогам октябрьской заявочной кампании в зону боевых действий передали овощи, фрукты, консервы, копчености и сладости, сообщили в столичной мэрии.

Например, семья Марии из Смоленской области выращивают овощи и фрукты на своем участке, а затем часть урожая засаливают и консервируют. Свои запасы они регулярно отправляют на фронт.

Брянские фермеры передают бойцам свою продукцию, а также на праздники организует полевую кухню с горячими блюдами из овощей, зерновых и мяса.

Всего в Москве работают 56 ярмарок выходного дня, где представлены фермерские хозяйства более чем из 40 регионов России. Они открыты с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.